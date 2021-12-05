Москва, 5 декабря, 2021, 19:25 — ИА Регнум. Власти Украины пытаются использовать сам факт невыполнения минских соглашений, чтобы удержать Евросоюз на позициях санкций против России. Об этом 5 декабря заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Council.gov.ru Александр Грушко

«Киев пытается использовать сам факт невыполнения минских договоренностей для того, чтобы держать Евросоюз на позициях санкций», — сказал дипломат журналистам.

По его словам, это очень нравится президенту Украины Владимиру Зеленскому, «и он постоянно об этом говорит, и также продолжать удерживать фокус активности НАТО на восточном фланге».

«Вот и вся незатейливая внешнеполитическая комбинация. Мы ее прекрасно видим», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев не намерен следовать минским договоренностям, и «если Украину оставить наедине с самой собой и своей совестью, то она ничего не будет делать». Поэтому ее «надо заставлять это делать», считает он.

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