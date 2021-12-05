Москва, , 14:03 — REGNUM Сергей Лавров — министр иностранных дел России — заявил 5 декабря, что Киев не намерен следовать минским договоренностям, и «если Украину оставить наедине с самой собой и своей совестью, то она ничего не будет делать». Поэтому ее «надо заставлять это делать», считает он.

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«Ее надо заставлять, именно для этого и был создан нормандский формат, но Берлин и Париж пока манкируют своими обязательствами. — заявил Лавров в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1». — Мы привлекаем их внимание к тому, что это надо обязательно сделать».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин допустил возможность «возобновления боевых действий со стороны ВСУ».

Минские договоренности направленны на урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе (начался в 2014 г. после госпереворота на Украине).