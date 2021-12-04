Москва, 4 декабря, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Планы по введению QR-кодов негативно повлияли на темпы вакцинации. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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«Мы предупреждали, что административный произвол или даже намерение его применить вызовет обратный эффект и повредит борьбе с пандемией. В ответ получили сеанс навешивания ярлыков и информационных провокаций. Но демагогия бессильна против фактов», — сказал Миронов.

Так он отреагировал на данные главы Минздрава Михаила Мурашко, согласно которым за последние полторы недели октября количество граждан, получающих вакцину, увеличилось в четыре раза. В начале ноября число вакцинированных достигло отметки свыше 650 тыс. человек в сутки. Однако после того, как 12 ноября были обнародованы планы по введению QR-кодов, темпы вакцинации в стране стали заметно падать.

Как следует из выступлений министра здравоохранения на заседаниях президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, по состоянию на 15 ноября средний темп вакцинации за неделю составил 459 тыс. человек в сутки, 23 ноября — 452 тыс. человек в сутки, а 30 ноября — 426 тыс., напомнил Миронов.

«Так кто тут «антиваксеры»?! Те, кто выступает за добровольную вакцинацию, за аргументированную пропаганду прививок от ковида, за систему бесплатного тестирования, за поощрение вакцинированных? Или те, кто своими «немедицинскими мерами побуждения», как изящно выражается г-н Мурашко, заставил граждан голосовать ногами — в сторону от прививочных пунктов?» — рассуждает Миронов.

Пакет законопроектов о введении QR-кодов правительство РФ внесло в Госдуму. На следующей неделе начнется обсуждение инициатив во фракциях Госдумы, в дискуссии будет принимать участие вице-премьер Татьяна Голикова. Первое чтение законопроектов предполагается 16 декабря.

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