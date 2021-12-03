Москва, , 14:21 — REGNUM Положение о получении QR-кода по отрицательному ПЦР-тесту и по уровню антител может появиться во внесённых в Госдуму законопроектах о QR-кодах в общественных местах и на транспорте. Об этом сообщает 3 декабря РБК со ссылкой на источники.

ПЦР-тестрирование на COVID-19 Pskov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Против Путина? Россия обсуждает QR-коды и принуждение к вакцинации: новости»

«Законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте могут дополнить нормой, согласно которой получение QR-кода для посещения общественных мест и передвижения на поездах и самолётах будет возможно на основании отрицательного ПЦР-теста», — говорится в публикации.

Источник агентства в Госдуме подтвердил, что для принятия такой нормы есть высокая вероятность.

Действующая редакция законопроектов предусматривает для граждан возможность посещать общественные места, пользоваться самолётами и поездами на основании отрицательного теста, но срок её ограничен. Предполагается, что посещать общественные места можно будет до 1 февраля, а передвигаться по воздуху и по железной дороге — «до даты, которую своим нормативным актом установит правительство».

Собеседник в Госдуме также подтвердил, что в законопроектах может появиться норма о возможности получения QR-кода на основании наличия антител.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в России продлили до одного года действие сертификатов о перенесённом заболевании COVID-19. Прежде они действовали шесть месяцев.

Читайте также: В России сертификаты переболевших COVID-19 начали переоформлять на год