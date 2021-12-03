Москва, 3 декабря 2021, 11:15 — REGNUM В России сертификаты о перенесенном COVID-19 на портале Госуслуг автоматически переоформляются сроком на год вместо ранее предусмотренных шести месяцев. Об этом сообщили в Минцифры.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сертификаты о прохождении вакцинации от COVID-19 могут быть дополнены фотографиями владельцев.
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