Москва, 3 декабря, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Пациентам с ослабленным иммунитетом, скорее всего, потребуется бустерная доза вакцина от COVID-19. Об этом 3 декабря на полях международного форума гражданского участия «Мы вместе» заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Скрин видео страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной – все новости»

«Для пациентов, которые имеют иммуносупрессивные состояния, возможно, потребуется и более частое применение бустирования», — отметил глава федерального ведомства.

Он добавил, что на медоотвод к вакцинации против COVID-19 могут рассчитывать те, кто страдает аллергией и острыми инфекционными заболеваниями. Мурашко пояснил, что медицинские отводы к вакцинации от новой коронавирусной инфекции будут основываться на инструкциях к вакцинным препаратам.

«Все медотводы будут опираться четко на инструкции по лекарственному препарату», — подчеркнул он.

Министр отметил, что проект обновлённого списка противопоказаний для прививки уже сформирован, он обсуждается с экспертным сообществом.

«В первую очередь это аллергические реакции, которые отражены в инструкции, и непереносимость того или иного компонента препарата, острые инфекционные заболевания. Это то, что однозначно войдет сейчас [в документ]», — заявил Мурашко.

Напомним, в середине декабря в России может появиться обновлённый список противопоказаний к вакцинации от коронавирусной инфекции. Расширенный перечень причин для медотводов от прививки в настоящее время готовит Министерство здравоохранения РФ. В Минздраве РФ отметили, что перечень оснований для медотводов коррелирует со списком противопоказаний к вакцинации, прописанным в инструкции к каждому препарату.

Читайте также: Вирусолог Чумаков рассказал, когда нужно поспешить с ревакцинацией

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи на фоне появления нового штаммам коронавируса «Омикрон» призвал не затягивать с бустерной вакциной до массового распространения новой разновидности SARS-CoV-2.