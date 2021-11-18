Вашингтон, , 12:39 — REGNUM Поскорее пройти ревакцинацию от коронавируса следует тем, у кого сильно упал показатель уровня антител к возбудителю COVID-19. Об этом специалист по вакцинам, директор центра Глобальной вирусологической сети, советник ВОЗ, профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков рассказал 18 ноября РБК.

Прививка Mirmam.pro

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

«Если вы измерите антитела, а их совсем нет, они упали низко, то тогда это тревожный сигнал и стоит поторопиться и привиться еще раз», — сказал вирусолог.

Если уровень антител хороший, отметил он, с ревакцинацией можно не спешить. Вместе с тем дополнительная доза вакцины увеличит количество антител и улучшит их качество. Иммунитет станет более широким, так как антитела смогут защитить организм и от других штаммов коронавируса, в этом заключается преимущество бустерных вакцин.

Чумаков добавил, что повторно прививаться вакцинами на основе модифицированной РНК, то есть препаратами от Pfizer и Moderna, нужно спустя полгода. Жителям России он посоветовал ревакцинироваться «Спутником V» или «КовиВаком», а вакцину «ЭпиВакКорону» не использовать вовсе.

Читайте также: Гинцбург спрогнозировал новые волны COVID-19 в России каждые три месяца