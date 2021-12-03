Москва, 3 декабря, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Гражданин России ответит перед правосудием по делу о государственной измене. Как сообщил 3 декабря источник в правоохранительных органах, в рамках уголовного дела задержан российский гражданин Суслов.

Арест

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«Следователи ФСБ задержали россиянина Суслова К. А. и ходатайствовали перед Лефортовским судом о его аресте», — уточнил в беседе с ТАСС собеседник.

Он добавил, что ходатайство следствия суд удовлетворил 29 ноября.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября ФСБ завершила расследование уголовного дела о государственной измене бывшего советника руководителя корпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова. Материалы дела переданы защите и самому обвиняемому для ознакомления.

Сам обвиняемый не признал свою вину ни по одному пункту окончательного обвинения по делу о госизмене.