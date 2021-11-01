Москва, , 17:41 — REGNUM В ФСБ завершено расследование уголовного дела о государственной измене бывшего советника руководителя корпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова, сообщает 1 ноября ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительной системе.

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По их данным, адвокаты Сафронова начали знакомиться с материалами дела.

«В настоящий момент следственные действия по делу Сафронова завершены. Материалы дела переданы защите и самому обвиняемому для ознакомления. После этого дело поступит в прокуратуру на утверждение», — цитирует агентство слова источника.

Адвокат Сафронова Дмитрий Талантов также подтвердил, что начал знакомиться с делом, но при этом отказался от подробных комментариев.

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