Москва, , 18:23 — REGNUM Лефортовский районный суд столицы заключил под стражу гражданина России по делу о государственной измене. Об этом сообщили 28 апреля в пресс-службе суда.

«Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения для Сергея К. в виде заключения под стражу на срок до 28 июня», — сообщили в суде.

Отмечается, что фигуранту вменяется совершение преступления, предусмотренного статьёй 275 УК России «Государственная измена».

Судебное заседание проходило в закрытом режиме, подробности уголовного дела не раскрываются.