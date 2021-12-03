Вашингтон, 3 декабря, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Значительные интересы национальной безопасности США и стран НАТО «поставлены на карту» в ситуации на границе России и Украины. Об этом председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли заявил журналистам на борту самолета, возвращающегося из Сеула в Вашингтон.

U.S. Army Forces Command Марк Милли

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По словам Милли, достаточное количество признаков вызывает «большую обеспокоенность» США — это действия российских войск вблизи украинских рубежей. Риторика России, утверждает он, в последнее время стала более жёсткой.

Если Россия открыто предпримет агрессивные военные действия против Украины — национального государства, независимого с 1991 года, — это будет означать, что «на карту поставлены значительные интересы национальной безопасности США и стран — участниц НАТО», приводит слова Милли Reuters.

При этом генерал не стал рассуждать о возможных действиях США в случае такого «вторжения».

Как сообщало ИА REGNUM, о якобы возможном «вторжении» России на Украину в последнее время заявляют и в самом Киеве, и в странах Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это пустое и безосновательное нагнетание напряженности, так как Россия ни для кого не представляет угрозы.

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