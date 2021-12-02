Москва, 2 декабря, 2021, 14:49 — ИА Регнум. По итогам ноября в России зафиксировано заметное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, обстановка по COVID-19 стабилизировалась. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила 2 декабря в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Council.gov.ru Анна Попова

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Она отметила, что снижение специалисты фиксируют каждую неделю, начиная со второй недели ноября. Это 6−8%, а по итогам месяца — более чем на 20%. Положительных тестов в удельном весе сделанных тестов стало меньше почти на 30%.

«Плюс это говорит о стабилизации ситуации <…>, в разных субъектах по-разному», — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора добавила, что стремление к достижению необходимого уровня коллективного иммунитета и чёткое соблюдение всех санитарных мер позволит остановить распространение вируса в пределах страны. Коронавирусная инфекция уже «приобретает свою сезонность», отметила она.

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