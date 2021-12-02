Сеул, 2 декабря, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретился 2 декабря с министром обороны США Ллойдом Остином, находящимся с визитом в Сеуле. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Defense.gov Флаги США и Южной Кореи

Согласно опубликованным данным, представители двух стран обменялись мнениями о дальнейших путях продвижения мирного процесса на Корейском полуострове и о возможной передаче Сеулу оперативного контроля над своими войсками в военное время.

Южнокорейский лидер призвал правительство США поддержать предложение об официальном провозглашении окончания Корейской войны (1950−1953 гг).

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Мун Чжэ Ин и Ллойд Остин высоко оценили взаимодействие двух стран при эвакуации беженцев из Афганистана в августе текущего года, а также при передаче останков южнокорейских солдат, погибших в годы Корейской войны.