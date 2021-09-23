Гонолулу, США, 23 сентября 2021, 12:32 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, находящийся в Гонолулу, принял участие в церемонии взаимной передачи останков солдат, погибших в годы Корейской войны (1950−1953 гг). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.
По их словам, мероприятие прошло на базе ВВС США Хикэм.
Известно, что американская сторона передала президенту Мун Чжэ Ину останки 68 южнокорейских солдат, а южнокорейская сторона американской — останки пяти солдат.
Пока из 68 останков удалось опознать лишь двоих — рядовых Ким Сок Чу и Чон Хван Чжо, служивших в 32-м пехотном полку седьмой дивизии США и погибших в 1950 году.
Отметим, что останки южнокорейских военных были обнаружены КНДР и переданы США вместе с останками американских солдат в 2018 году.
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