Столтенберг оценил вероятность помощи НАТО Киеву в случае «агрессии» РФ
Вашингтон, 2 декабря, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Украина не входит в Североатлантический альянс, поэтому в случае «вторжения» России, не сможет рассчитывать на такие же гарантии безопасности, как его члены. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает американский канал CNN.
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«Украина — не член НАТО, поэтому у неё нет таких же гарантий безопасности, как у членов НАТО, которые обязаны защищать друг друга, если нападут на одного из них», — пояснил генсек.
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Он также добавил, что, по его мнению, у Украины есть шанс стать членом альянса.
Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время всё чаще в западных СМИ появляются сообщения, о якобы увеличивающейся вероятности «вторжения» России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что подобными заявлениями страны Запада искусственно нагнетают истерику, и потому не исключены попытки провокаций для оправдания такого рода заявлений. Он также добавил, что Россия никому не угрожает и ни на кого нападать не собирается.