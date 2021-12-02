Вашингтон, 2 декабря, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Украина не входит в Североатлантический альянс, поэтому в случае «вторжения» России, не сможет рассчитывать на такие же гарантии безопасности, как его члены. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает американский канал CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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«Украина — не член НАТО, поэтому у неё нет таких же гарантий безопасности, как у членов НАТО, которые обязаны защищать друг друга, если нападут на одного из них», — пояснил генсек.

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Он также добавил, что, по его мнению, у Украины есть шанс стать членом альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время всё чаще в западных СМИ появляются сообщения, о якобы увеличивающейся вероятности «вторжения» России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что подобными заявлениями страны Запада искусственно нагнетают истерику, и потому не исключены попытки провокаций для оправдания такого рода заявлений. Он также добавил, что Россия никому не угрожает и ни на кого нападать не собирается.