Москва, , 13:11 — REGNUM Вероятность военных действий на юго-востоке Украины оценивается как высокая. Об этом 2 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вероятность войны на Донбассе? Вероятность военных действий на Украине по-прежнему высока», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он добавил, что это вопрос по-прежнему остаётся предметом особой озабоченности и обеспокоенности для России.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вооружённые силы Украины стянули силы в зону конфликта в Донбассе 125 тыс. человек. А это, по её словам, половина всего состава ВС страны. При этом нарушения режима прекращения огня фиксируются по всей линии соприкосновения.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что «такой опасный авантюризм» со стороны Украины беспокоит Россию. Однако, Москва не может принять никаких мер к деэскалации конфликта на востоке страны. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Москва никаких мер принять не может. Более того, отметил он, это происходит на фоне внеплановых учений НАТО и вызывает глубокую озабоченность в Москве.

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