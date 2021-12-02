Москва, 2 декабря, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Новые сертификаты для переболевших коронавирусной инфекцией будут действовать один год, ранее выданные документы сейчас переоформляются. Об этом помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил 2 декабря журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Минздрава РФ

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«Сертификат о перенесенной ковид-инфекции действует 12 месяцев с даты выздоровления. Все новые сертификаты оформляются на этот срок», — сказал Кузнецов.

Срок действия ранее оформленных сертификатов, пояснил он, сейчас продлевается — до года со дня выздоровления. Эта техническая процедура завершится в ближайшее время, все необходимые решения приняты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о том, что повторно COVID-19 регистрируется только в 0,74% случаев, поэтому всем переболевшим в течение последнего года следует автоматически продлить сертификаты.

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