Москва, , 12:25 — REGNUM Провести референдум по вопросу введения QR-кодов для привитых от коронавируса предлагают более половины жителей России (51%), приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

QR-код Александр Полегенько © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Против Путина? Россия обсуждает QR-коды и принуждение к вакцинации: новости»

При этом опрос показал, что против ввода QR-кодов будут голосовать в два раза чаще, чем за них — 48% против 24%. Чаще выступали за референдум выступают антипрививочники, большинство планируют голосовать против.

Среди привитых от COVID-19 сторонников референдума больше, чем тех, кто готов полагаться на волю властей. Хотят оставить вопрос введения QR-кодов на усмотрение властей 22% опрошенных.

Опрос проведен 29−30 ноября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 352 населенных пунктах.

ИА REGNUM ранее сообщало, вопрос о введении ковид-сертификатов вынесен на референдум в Швейцарии

Читайте также: Жители Швейцарии проведут референдум о необходимости ковид-сертификатов