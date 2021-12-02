Москва, 2 декабря, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Не хотят менять название документа «QR-код» для привитых и переболевших COVID-19 на другое 22% жителей России, объясняя это уже сложившейся практикой употребления этого термина, приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

geralt QR-код

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Термин «сертификат здоровья» одобряют 11% опрошенных, документ «паспорт здоровья» — 10%, «ковипасс» — 6%, «зеленый паспорт» — 5%, «санитарный паспорт». — 4% граждан.

Предложили свои варианты замены названия «QR-код» 22% респондентов. Среди серьезных — «мультипасс», «свидетельство о вакцинации», «ПИм — паспорт иммунизации», среди ироничных — «черная метка», «нью-ошейник». Затруднились с ответом 25%.

Опрос проведен 29 ноября — 1 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 343 населенных пунктах.

ИА REGNUM ранее сообщало, новое название документа для привитых и переболевших СOVID-19 обсуждают российские власти.

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