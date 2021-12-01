Москва, 1 декабря, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Правительство России уже приступило к разработке перечня мер по противодействию распространению нового штамма коронавируса «Омикрон», который был обнаружен в ЮАР. Об этом 1 декабря сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Официальный представитель Кремля добавил, что появление новой разновидности SARS-CoV-2 в России является лишь вопросом времени.

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«Вопроса, скажем так, если «Омикрон» придёт в Россию, не существует. Существует вопрос, когда он придет в Россию. Мы же в одном мире в условиях пандемии, мы все абсолютно в одинаковых условиях», — отметил Песков.

Для эффективного противодействия его распространению ведётся разработка необходимых мер профилактики. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что в России всё готово для борьбы с новыми угрозами из-за распространения ковида.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе форума «Россия зовет!» президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ «в недельный срок подготовить обновлённый план действий в связи с рисками распространения нового штамма коронавируса».

Глава государства отметил, что пока нельзя сказать, какие риски связаны с появлением нового штамма «Омикрон», но готовиться нужно «к любому изменению вируса».

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Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала штамм B.1.1.529, выявленный на юге Африки, как вызывающий беспокойство. Этому варианту вируса присвоили наименование «Омикрон».Ранее в сюжете: Песков рассказал о дальнейших мерах по штамму «Омикрон»