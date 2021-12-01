Казань, 1 декабря, 2021, 14:10 — ИА Регнум. В Казани для жителей, которые не имеют QR-кода вакцинированного или переболевшего, заработали «народные такси». На попутных машинах водители подвозят тех, кого не впустили в общественный транспорт.

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука» реж. Леонид Иович Гайдай. 1969. СССР Таксист

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Своеобразным маячком для такой поездки служит медицинская маска на руке, заявил один из жителей.

«Очень быстро все перешло в интернет: появились чаты в Telegram, где автомобилисты стали указывать маршрут своей поездки, а пассажиры — договариваться с ними о времени и месте встречи», — цитирует «Газета.ru» одного из горожан.

Как правило, водители не просят оплату за проезд, но если попутчик сам предлагает какую-то сумму, не отказываются.

По мнению экспертов, такой вид услуги рано или поздно может закончиться плачевно.

«Толчком к сворачиванию антиваксерского «такси» может стать первый же криминальный инцидент, когда пассажир приедет не на указанный адрес, а в ближайший лес», — уверен вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Полицейские также могут использовать своих сотрудников в качестве пассажиров для выявления незаконной предпринимательской деятельности, осуществления пассажирской перевозки без лицензии, либо отсутствия специальной страховки для пассажиров такси. В данном случае водителю придется оплатить штраф, подчеркнул Шапарин.

ИА REGNUM напоминает, находчивые жители Казани придумали систему взаимопомощи, которая востребована после введения региональными властями с 22 ноября QR-кодов в общественном транспорте. Горожане создали сообщество в telegram под названием «Довези друга».

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