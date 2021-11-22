Казань, , 19:34 — REGNUM Порядка восьми сотен пассажиров, у которых не оказалось QR-кода (о вакцинации, о перенесённом COVID-19 или о медотводе) были высажены в Казани из общественного транспорта за одно утро, передаёт 22 ноября RT.

Галерея QR-кодов Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Уточняется, что правоохранители задержали двух человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Татарии с 22 ноября ввели проезд в общественном транспорте только по QR-коду. Эта мера нарушила график работы транспорта.

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