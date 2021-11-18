Казань, , 10:11 — REGNUM В Татарии с 1 января 2022 года повысится стоимость ежемесячного социального проездного билета для граждан до 547 рублей, до 333 рублей — стоимость единого месячного детского социального проездного билета. Проект соответствующего постановления кабмина РТ опубликован на портале правовой информации республики.

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Согласно документу, на 2022 год стоимость ежемесячного пополнения единого месячного социального проездного билета составит 547 рублей, единого месячного детского социального проездного билета в размере 333 рублей. В 2021 году стоимость пополнения для граждан составляет 526 рублей, для детей — 320 рублей, (в 2020 году — 505 и 307 рублей соответственно).

Оформить и получить проездной билет в Татарии имеют право участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, бывшие военнослужащие, граждане, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда» и «Жителю осажденного Севастополя», пенсионеры и другие категории лиц.

Для детей-инвалидов, детей-сирот и детей из многодетных семей оформляется соответствующий детский проездной билет.

Социальные проездные билеты являются именными и оформляются в виде банковских карт с технологией бесконтактной оплаты или в виде электронной карты с льготным транспортным приложением.

Ранее ИА REGNUM сообщало, с 22 ноября в общественном транспорте Татарии будут проверять пассажиров на наличие QR-кодов. У пожилых жителей старше 60 лет, не имеющих медотвода и не прошедших вакцинацию от COVID-19 или не переболевших коронавирусом, будут заблокированы льготные транспортные карты.

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