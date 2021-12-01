Брюссель, 1 декабря, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудил с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем обстановку на украинской восточной границе. Об этом глава дипломатии ЕС написал 1 декабря в Twitter.

Kmu.gov.ua Денис Шмыгаль

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Боррель отметил, что встретился с украинским премьером, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью на восточной границе Украины и в Крыму. Поводом стали, по его словам, продолжающиеся передвижения российских воинских подразделений и наращивание Россией сил.

«ЕС твердо и решительно поддерживает территориальную целостность Украины», — подчеркнул Боррель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, а перемещать свои войска по собственной территории может в случае «какие-то вызывающих действий» оппонентов.

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