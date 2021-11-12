Москва, , 13:18 — REGNUM Передвижение российских вооружённых сил на территории России ни у кого не должно вызывать обеспокоенности. Об этом 12 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В случае необходимости мы принимаем меры по обеспечению своей безопасности, если вблизи наших границ какие-то вызывающие действия наших оппонентов происходят. Россия ни для кого не представляет угрозы», — сказал Песков.

Он отметил, что под оппонентами имеет в виду, прежде всего, НАТО, войска которого активно действуют и на воздухе, и на воде, и на суше в непосредственной близости от российских границ.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что США предупреждают Европу о том, возможном вторжении России на территорию Украины.

По словам Пескова, передвижение российских вооруженных сил на территории РФ не должно ни у кого вызывать обеспокоенности, а подобные заголовки являются безосновательным нагнетанием напряжённости.