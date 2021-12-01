Москва, 1 декабря, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины стянули в зону конфликта в Донбассе 125 тыс. военных. Об этом 1 декабря заявили в МИД России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что это половина личного состава украинской армии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что передвижение украинских войск близ Донбасса опасно для жителей ДНР и ЛНР.

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