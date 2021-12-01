Москва, 1 декабря, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту обстрела в Донбассе, в результате которого был тяжело ранен мирный житель. Как сообщили ИА REGNUM 1 декабря в пресс-службе следственного ведомства, дело возбуждено по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации»).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

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«Обстреливая населенный пункт, украинские военнослужащие намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченного числа гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооружённом конфликте», — пояснили в СКР.

В ведомстве подчеркнули, что украинские силовики нарушили протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и меморандум к нему, а также положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября при обстреле со стороны ВСУ житель Петровского района Донецка получил огнестрельное ранение. Когда началась атака, он находился у дома номер 6 на улице Лукьяненко. Раненого госпитализировали в тяжёлом состоянии в горбольницу Донецка. У него диагностированы сквозное огнестрельное ранение средней трети левого бедра, открытый многооскольчатый перелом нижней трети левой бедренной кости и комбинированный шок.

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В управлении Народной милиции ДНР заявили, что в мирного жителя посёлка шахты «Трудовская» на западе Донецка, получившего тяжёлые ранения в результате атаки ВСУ, стрелял украинский снайпер. Отмечается, что огонь по нему вёлся целенаправленно со стороны населённого пункта Марьинка с позиции 54-й бригады ВСУ. При этом снайпер применил прибор бесшумной стрельбы.