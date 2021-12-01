Донецк, , 09:32 — REGNUM ОБСЕ умышленно скрывает информацию об обстрелах республик Донбасса. О нарушении Минских соглашений в интервью Baltnews рассказал глава республики Денис Пушилин.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы знаем, кто исполняет преступный приказ, кто его отдает, кто обстреливает мирные населенные пункты, но, к сожалению, складывается впечатление, что ОБСЕ умышленно не указывает это в отчетах», — сказал он.

Информацию об обстрелах и жертвах можно было бы использовать в международных судах против Украины.

«Если этого нет в отчете ОБСЕ, то ничего вроде бы и не происходит», — объяснил глава ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, с наступлением осени Украина стала чуть ни не ежедневно вести стрельбу, несмотря на то, что орудия крупного калибра запрещены по условиям Минских соглашений.

В мирного жителя посёлка шахты «Трудовская» на западе Донецка, получившего тяжёлые ранения 30 ноября в результате атаки ВСУ, стрелял украинский снайпер, сообщили в управлении Народной милиции ДНР.

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