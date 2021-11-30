Донецк, , 23:30 — REGNUM В мирного жителя посёлка шахты «Трудовская» на западе Донецка, получившего тяжёлые ранения 30 ноября в результате атаки ВСУ, стрелял украинский снайпер, сообщили в управлении Народной милиции ДНР.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Как сообщило силовое ведомство, стрелял снайпер со стороны населённого пункта Марьинка с позиции 54-й бригады ВСУ. Огонь по мирному жителю вёлся целенаправленно. При этом снайпер применил прибор бесшумной стрельбы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о тяжёлом ранении жителя ДНР, госпитализированного в горбольницу Донецка 30 ноября после обстрела со стороны ВСУ.

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