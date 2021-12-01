Москва, 1 декабря, 2021, 08:13 — ИА Регнум. В России срок действия ПЦР-теста будет сокращен с 72 до 48 часов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Минобороны России Набор для ПЦР-исследования

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По ее словам, соответствующее решение было принято из-за повышенной заразности нового варианта SARS-CoV-2 и его «потенциальной способности вызывать более быстрый ответ организма».

Она также отметила, что за последнюю неделю заболеваемость COVID-19 в России сократилась на 8%. Она продолжает расти только в семи российских регионах, тогда как в 22 ситуация стабилизировалась и в 56 улучшается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты Гонконгского университета смогли выделить новый штамм коронавируса «Омикрон» из клинических образцов, полученных от носителей указанной разновидности SARS-CoV-2.

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