Минск, 30 ноября, 2021, 19:20 — ИА Регнум. «Крым де-факто — это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским», — заявил 30 ноября Александр Лукашенко в интервью международному информационному агентству «Россия сегодня».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

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Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко заявил о желании посетить Крым, сославшись на имеющуюся договорённость с российским президентом Владимиром Путиным. Первым пунктом поездки Лукашенко видит Севастополь.

В интервью гендиректору агентства Дмитрию Киселёву он заявил, сообщает пресс-служба президента Белоруссии, что имеет полнейшее право на посещение Крыма, «под чьим бы он там протекторатом, руководством и чей бы ни был Крым». При этом руководитель постсоветской республики заявил: «Это и мой Крым».

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Рассказывая о договорённости с Путиным съездить в Крым (дата поездки не определена), Лукашенко поведал: «Когда мы на катере с ним, на шхуне «болтались» в Чёрном море. Как раз об этом речь зашла. Я говорю: ну показал бы Крым. Говорит, нет вопросов».

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«Путин мне много рассказывал о нынешней базе ВВС в Севастополе. Военно-космических сил. Очень много, — сообщил Лукашенко. — Я говорю: когда пригласишь, тогда и полетим. И я ему предложил тогда второе условие — в Севастополе приземлиться».

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«Если президент уже туда приехал с президентом России, слушайте, какие еще могут быть признания? Ни для меня, ни для Путина это не секрет. И более того, это просто какой-то вопрос, которого не существует. Между мною и Путиным такого вопроса нет», — констатировал Лукашенко.

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