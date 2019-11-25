Минск, , 15:47 — REGNUM Белоруссия еще со времен СССР несет большую ответственность за Калининградскую область, чем Россия, заявил 25 ноября президент республики Александр Лукашенко на встрече с главой российского региона Антоном Алихановым.

«Я (говорил Борису) Ельцину и нынешнему президенту Владимиру Владимировичу Путину часто говорю, когда обсуждаем какие-то проблемы: Калининград — это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что еще во времена СССР «много было разговоров о том, чтобы присоединить Калининградскую область к Белоруссии».

«Может, хорошо, что не сделали, потому что Крым присоединили к Украине, оказалось, неправильно сделали», — отметил белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 25 ноября, Лукашенко принимает в Миснке делегацию Калининградской области во главе с губернатором Антоном Алихановым. В повестке XVI Российско-Белорусского Совета вопросы социально-экономического сотрудничества, торгово-экономическое взаимодействие, сотрудничество в сферах строительства, транспорта, промышленности, сельского хозяйства, культуры и туризма.

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