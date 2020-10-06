Симферополь, , 16:56 — REGNUM «Я уверен, что этот шаг будет обоюдовыгоден для наших стран», — заявил 6 октября корреспонденту ИА REGNUM председатель ОО «Региональная национально-культурная автономия белорусов Республики Крым «Белорусы Крыма», член Общественной палаты Республики Крым и Общественной Палаты Союзного Государства России и Белоруссии Роман Чегринец, оценивая перспективы восстановления прямого транспортного сообщения между Белоруссией и Крымом.

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Инфоповод: Крым намерен восстановить прямое сообщение с Белоруссией

«В Крыму ежегодно отдыхает более 150 тыс туристов из Белоруссии, — отметил Чегринец. — С учётом упрощения логистики эта цифра может вырасти в два раза».

«Естественно, на абсолютно другой уровень выйдет экономическое сотрудничество и взаимный товарооборот», — констатировал лидер «Белорусов Крыма».

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Лидер белорусской общины российского региона уверен, что Симферополь готов принимать рейсы из Минска. По его мнению, притоку отдыхающих белорусов будет рад турбизнес и общепит Крыма.

«Крым в этом году принял более 5 млн туристов и прекрасно справился, поэтому дополнительные 150−200 тыс туристов из Белоруссии никакой проблемы не представляют», — сказал Чегринец, оценивая готовность российского региона к притоку отдыхающих из другой части Союзного государства России и Белоруссии.

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