Вашингтон, , 08:34 — REGNUM Сотрудничество России и Китая в военной сфере грозит западным странам катастрофическими последствиями. Такое мнение в беседе с изданием The Sun сделала научный сотрудник Общества Генри Джексона и эксперт по России Изабель Соукинс.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Сотрудничество между Китаем и Россией и объединяющая их общая обеспокоенность действиями Запада — перспектива действительно ужасающая», — подчеркнула эксперт.

Она также подчеркнула, анализируя недавнее решение о расширении сотрудничества Москвы и Пекина в военной области, что Вашингтон рискует потерять своё положение на мировой арене.

«Смертоносный» союз России и Китая фактически положит конец статусу Соединённых Штатов как ведущей мировой сверхдержавы», — уверена эксперт.

Один из читателей издания отметил, что удивляться в этой связи не приходится.

«Если бы мы разработали такие ракеты и были бы окружены со всех сторон недружественными государствами, мы поступили бы точно так же», — отметил пользователь JustAnotherVoice.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Китая генерал-полковник Вэй Фэнхэ утвердили дорожную карту сотрудничества на 2021−2025 годы. Ведомства договорились наращивать взаимодействие между вооружёнными силами двух стран по линии стратегических военных учений и совместных патрулирований.

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Между тем укрепление связей между КНР и РФ вызывает серьёзное беспокойство в Вашингтоне. Во многих современных американских стратегических документах Россия в отношении Китая определяется термином force multiplier, что в переводе означает «множитель силы». Американский истеблишмент опасается, что кошмарный сценарий времён Холодной войны под названием «Красный миллиард» (численность населения Советского Союза и Китая, плюс атомное оружие) становится реальностью.