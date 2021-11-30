Москва, 30 ноября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Россию не пугает увеличение оборонного потенциала Китая. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 30 ноября на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт».

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

«Меня пугают Китаем с 2004 года, в итоге те, кто меня пугал — сами испугались», — отметил глава государства, отвечая на вопрос о «китайской угрозе».

Глава государства также считает, что санкции против Китая не оправданы и противоречат международному праву.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы председателя Комитета начальников штабов вооружённых сил США генерал Джон Хайтен заявил, что Китай способен в ближайшие годы обойти Соединённые Штаты и Россию по военной мощи. Он подчеркнул, что темпы военного строительства Китая являются «ошеломительными».

Добавим, что научный сотрудник ОбществаГенри Джексона и эксперт по России Изабель Соукинс предупредила, что сотрудничество России и Китая в военной сфере грозит западным странам катастрофическими последствиями. Анализируя недавнее решение о расширении сотрудничества Москвы и Пекина в военной области, она считает, что Вашингтон рискует потерять своё положение на мировой арене.

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