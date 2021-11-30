Москва, 30 ноября, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Правительство России через неделю должно представить план действий, связанный с появлением нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 30 ноября на форуме «Россия зовет!»

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Глава государства поручил правительству «в недельный срок подготовить обновлённый план действий в связи с рисками распространения нового штамма коронавируса».

Как сообщало ИА REGNUM, Путин отметил, что пока нельзя сказать, какие риски связаны с появлением нового штамма, но готовиться нужно «к любому изменению вируса».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала штамм B.1.1.529, выявленный на юге Африки, как вызывающий беспокойство. Этому варианту вируса присвоили наименование «Омикрон».

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