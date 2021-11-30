Москва, , 12:51 — REGNUM Власти России не собираются вводить штрафы или лишение свободы за отказ от вакцинации. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 30 ноября журналистам, комментируя возможное введение таких мер в Австрии.

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«Нет, мы не допускаем, что подобные меры могут быть введены в России», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Австрии в декабре рассмотрит законопроект об обязательной вакцинации от коронавируса. В стране предлагают ввести обязательную вакцинацию населения от COVID-19, а за отказ наказывать штрафом в размере €3,6 тыс. или на четыре месяца лишать свободы. За повторный отказ штраф составит €7,2 тыс.

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