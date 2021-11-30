Москва, 30 ноября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России, комментируя утверждения о том, что Москва якобы провоцирует эскалацию ситуации на границе с Украиной, заявило, что действия РФ носят сугубо оборонительный характер.

Nikita Dezhurny МИД России

«МИФ: Россия провоцирует эскалацию ситуации на границе с Украиной, — говорится в размещенном на сайте МИД сообщении к публикации НАТО «Мифы об отношениях России и альянса». — Действия России носят сугубо оборонительный характер».

В министерстве добавили, то в последнее время наблюдается существенное усиление военного присутствия НАТО в Черноморском регионе. Участились заходы боевых кораблей с ракетным оружием на борту, пролеты американской стратавиации, проводятся крупномасштабные учения, в том числе внеплановые, добавили в МИД.

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В Службе внешней разведки России считают, что Госдеп распространяет ложную информацию о стягивании РФ сил для войны, рисуя «страшную картину того, как полчища российских танков начнут сокрушать украинские города», добавили в МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя очередную публикацию американского агентства Bloomberg о «вторжении России на Украину» подчеркнул, что «подобные заголовки — ни что иное, как пустое безосновательное нагнетание напряжённости». При этом он заверил, что Россия ни для кого не представляет угрозы.

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