Москва, 30 ноября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Рубль 29 ноября начал новую торговую неделю с восстановления, отступив от минимумов середины апреля, достигнутых под занавес минувшей торговой пятидневки, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

ru.torange.biz Доллар

«Сегодня, 30 ноября, с открытия сессии доллар не оставляет попыток вернуться к росту, наметив путь к отметке 75 руб.

Отскок российской валюты 29 ноября произошел на сочетании отступления паники в рядах инвесторов и падения доллара на международной арене.

«Американец» не в силах воспользоваться своим защитным статусом из-за падения доходности облигаций США, что играет на руку рублю и частично компенсирует нефтяной фактор.

Обстановка на рынке черного золота остается напряженной — 30 ноября с утра баррель Brent уже успел побывать на минимумах конца августа в районе 70,20 долларов за баррель, откуда впоследствии оттолкнулся, но остается в приличном минусе.

На фондовые площадки тоже вернулся негатив, связанный с рисками распространения нового штамма коронавируса, который, как сообщают эксперты, отличается от всех предыдущих вирусов и потребует создания новой вакцины.

Глава Moderna сегодня заявил, что существующие вакцины, скорее всего, малоэффективны в борьбе с омикроном, что и вызвало новую волну распродаж в сегменте рисковых активов.

Пока сохраняется повышенная неопределенность вокруг темы с новым вирусом, рубль будет подвержен понижательным рискам, несмотря на локальную слабость доллара.

Новый обвал нефти способен вернуть котировки пары за пределы уровня 75 руб. Однако до конца сессии этого может и не произойти, если в ходе предстоящего выступления глава ФРС Джером Пауэлл надавит на USD комментариями о рисках для экономики со стороны «Омикрона».

Это автоматически будет означать, что регулятор готов пойти на попятную и не ускорять темпы сворачивания стимулов в сложившихся обстоятельствах», — пояснил эксперт.

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