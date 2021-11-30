Эрбиль, Ирак, 30 ноября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Более 1,8 тыс. нелегальных мигрантов вернулись из Белоруссии на родину — в Иракский Курдистан. Об этом заявили в управлении по информации и СМИ в правительстве этого автономного иракского региона, сообщает 30 ноября портал Shafaq News.

(сс) Ask Gudmundsen Эрбиль, столица Иракского Курдистана

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Всего на родину прибыли 1872 курдских мигранта. Власти региона по-прежнему готовы помочь всем желающим с возвращением из-за рубежа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее курдские нелегальные мигранты пожаловались Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на смертельную опасность, которая грозит им в случае возвращения на родину из Белоруссии. Нелегалы заплатили по меньшей мере по $2 тыс за белорусские визы, но не смогли перебраться в страны ЕС.

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