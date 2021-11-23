Минск, 23 ноября 2021, 00:49 — REGNUM Возвращение курдов из Белоруссии на родину грозит им смертельной опасностью. Об этом курдские нелегальные мигранты заявили 22 ноября представителю Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Хансу Клюге.
Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»
Читайте новости сюжета: Миграционный кризис на границах Белоруссии и стран Евросоюза
Купившие за баснословные суммы белорусские визы ($2 тыс и более за визу), нелегальные мигранты не смогли прорваться через границу Белоруссии с соседними государствами Евросоюза — Латвией, Литвой и Польшей. Белорусские военные помогли им обустроить полевой лагерь прямо на границе с Польшей. После неудачного нападения с камнями и палками на польскую охрану международного погранперехода «Кузница» (16 ноября) Александр Лукашенко распорядился предоставить под лагерь нелегалов находящийся неподалёку транспортно-логистический центр. Там нелегалов (которых официоз Белоруссии упорно называет «беженцами») посетил представитель ВОЗ (учреждение ООН).
Ранее на эту тему:Власти Польши расследуют нападение мигрантов на силовиков
В переданном Клюге заявлении курдов-нелегалов утверждается, что на их родине царит коррупция и бесправие, в чём вина двух семей (кланов). Нелегалы также пожаловались на социальные проблемы — проблемы доступа к воде, электроэнергии и медицине. Авторы рукописного заявления отметили также, что в Курдистане против этого возмущаться бессмысленно, так как поделившие власть кланы «будут нас убивать, или посадят в тюрьму, либо сделают так, чтобы некоторые из нас исчезли».
Читайте также: Пропаганда Лукашенко плавает в собственной лжи о миграционном кризисе
Напомним, 11 ноября представитель правительства Курдистана Джотиар Адил в интервью Rudaw обвинил Александра Лукашенко в использовании нелегальных мигрантов как инструмента в конфликте с Евросоюзом. По его словам, из 16−17 тысяч остановленных на белорусской границе нелегалов 7,5−8 тыс составляли курды.
Отметим, что в Германии большая турецкая община, с которой курды из разных стран традиционно конфликтуют. Правительство Германии поблагодарило Польшу за защиту рубежей ЕС от нелегалов из Белоруссии.