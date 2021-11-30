Лондон, 30 ноября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. В Великобритании сократят срок между основным курсом вакцинации от COVID-19 и ревакцинацией. Такое решение приняло министерство здравоохранения Соединённого Королевства. Об этом 30 ноября сообщил глава ведомства Саджид Джавид.

Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте» Вакцинация

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Он пояснил, что попросил JCVI (Объединённый комитет по вакцинации и иммунизации) срочно рассмотреть способы расширения программы вакцинации после появления нового штамма «Омикрон».

»Я принял их совет наполовину уменьшить интервал для ревакцинации с шести до трех месяцев», — уточнил Джавид в Twitter.

Также, согласно совету комитета, минздрав предложит дополнительные бустерные дозы всем гражданам старше 18 лет и второй укол препарата детям от 12 до 15 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, штамм коронавируса B.1.1.529 ранее выявили в Южной Африке, ему присвоили наименование «Омикрон». В ВОЗ полагают, что переболевшие COVID-19 люди могут быть более подвержены заражению этим вариантом вируса.

При этом британские медики выразили сомнения в опасности нового штамма «Омикрон». Главный врач Англии профессор Крис Уитти утверждает, что штамм «Дельта» значительно опаснее для Великобритании, чем новый штамм «Омикрон». Как пояснил специалист, новые варианты коронавируса будут появляться постоянно, но пока о штамме «Омикрон» практически ничего не известно, в спекуляции, по мнению Уитти, вдаваться не стоит.

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Напомним, из-за появления новой разновидности COVID-19 Великобритания с 26 ноября ввела временное ограничение на авиасообщения с ЮАР, Ботсваной, Лесото, Зимбабве, Намибией и Эсватини (бывший Свазиленд).