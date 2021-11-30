Санкт-Петербург, 30 ноября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Пользователи социальных сетей, комментируя новости о сильном снегопаде в Петербурге, выразили своё недовольство неслаженный работой системы ЖКХ и дорожного хозяйства. Корреспондент ИА REGNUM познакомился с мнением людей.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад в Петербурге

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Циклон «Бенедикт» обрушился на Петербург в последние дни осени. В результате в городе выпала уже треть месячной нормы осадков — только за минувшую ночь выпало до 15 см снега. Последствиями стали протяжённые пробки на дорогах, степень которых утром 30 ноября достигала десяти баллов.

Пользователи соцсетей активно выражали своё недовольство коммунальщиками из-за того, что город буквально завален снегом.

«Северный пр-т ни одной снегоуборочной машины, скорая еле выехала с кармана», — пишет Алла М.

«Бенедикт! Вот что Беня наделал. Все завалил, замёл. Красота. Дорожники не справляются. Снег с дорог почистили, а теперь нет выходов на тротуары. Зато детям одна радость!», — иронизирует над ситуацией Игорь Ф.

На возмущения ряда комментаторов некоторые пользователи отвечают встречным предложением — пойти самим убирать снег. «Лопаты в руки люди и вперёд чистить. Для особо умных я уже почистил», — заявил Максим Ж.

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Однако среди пользователей нашлись и те, кто застал работу коммунальщиков и оценил результат. Многие пользователи присылали фотографии техники и отписывались, в каком районе снег уже убран. «Ехал по городу, вроде все почищено. По крайней мере центральные улицы. Да и техники полно. Московский проспект, Садовая, Каменноостровский проспект и Приморский почищены», — поделился Константин С.

Однако на фоне общего недовольства часть пользователей наслаждалась снежными пейзажами, которые ознаменовали приход настоящей зимы. Например, Валерий Д.: «Наконец-то пришла зима, главное чтобы снег не растаял к новому году».

Другие пользователи просили быть более аккуратными в период заснеженных дорог. Михаил Ш.: «Утром будет весело и идти на работу и ехать. Будьте крайне внимательны и водители и пешеходы!»

Напомним, что ранее в Жилищном комитете заявили, что для чистки снега на улицах в период залповых снегопадов могут быть привлечены обычные горожане для работы на оплачиваемой основе.