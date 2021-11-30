Киев, 30 ноября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Киев передаст западным партнерам информацию о подготовке государственного переворота на Украине. Об это заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Facebook.com/dmytro.kuleba Дмитрий Кулеба

«Мы очень серьезно смотрим на доступную правительству Украины информацию на этом этапе, когда речь идет о потенциальном перевороте на Украине. Мы остаемся очень бдительными. Наши правоохранительные органы изучают эту информацию, и мы, конечно, предоставим нашим партнерам обновленные данные, как только получим их», — цитирует его телеканал «112ua».

По мнению Кулебы, «систематические и дерзкие попытки дестабилизировать Украину изнутри» могут рассматриваться как подготовка к наступательной операции, если «Россия на таковую решится».

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Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский заявил о поступившей к нему информации о планах государственного переворота 1 декабря, в которых упоминалось имя Рината Ахметова.

По мнению экспертов, слухи о якобы готовящемся на Украине 1 декабря госперевороте призваны оттенить процессы приватизации ещё имеющихся у государства активов.

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