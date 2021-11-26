Москва, 26 ноября 2021, 15:50 — REGNUM Казус Ахметова в контексте информации о планируемом госперевороте на Украине может послужить обкаткой для введённого в украинское законодательство т.н. Закона об олигархах. Об этом 26 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.

Ахметов Ринат
Ахметов Ринат

«Зеленский недаром ввёл в украинское законодательство т.н. Закон о борьбе с олигархами, который, по сути, является политическим инструментом для борьбы с политическими противниками», — заявил эксперт.

«Закон направлен против противников Зеленского, а не олигархов», — отметил Безпалько.

«Любого реального врага Зеленского, а это вряд ли люди бедные, можно объявить олигархом, отнять у него активы, СМИ, запретить сопротивляться», — подчеркнул политолог.

«Поэтому, упоминая Ахметова, Зеленский мягко предупреждает его о возможном давлении или даже об ударе — в случае, если он не договорится с Зеленским и будет оказывать сопротивление» — заключил Безпалько.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о поступившей к нему информации о планах государственного переворота 1 декабря, в которых упоминалось имя Рината Ахметова.