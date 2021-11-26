Москва, 26 ноября 2021, 15:26 — REGNUM Слухи о якобы готовящемся на Украине 1 декабря госперевороте призваны оттенить процессы приватизации ещё имеющихся у государства активов. Об этом 26 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
«Украине предстоит пройти ещё несколько этапов приватизации», — заявил эксперт.
«Приватизация — это всегда делёж активов. И это всегда означает, что кто-то из украинских олигархов будет лишён либо собственности, либо возможности эту собственность присвоить себе», — заявил Безпалько.
«Чтобы предупредить подобные настроения, и распускают через СМИ слухи о якобы имеющихся планах государственного переворота» — заключил политолог.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил об имеющейся у него информации о государственном перевороте, намеченном на 1 декабря текущего года.