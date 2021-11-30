Санкт-Петербург, 30 ноября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Снегопад в Петербурге, который начался вечером 29 ноября и продлится весь день 30 ноября, стал причиной временного снижения скоростного режима на кольцевой автомобильной дороге (КАД). Об этом сообщили в пресс-службе Упрдор «Северо-Запад».

ИА REGNUM Уборка снега в Петербурге

Следите за развитием событий в трансляции: «Ураганы, штормы, метели: непогода в России и мире — все новости»

В настоящий момент федеральные дороги регионов активно чистятся от снега. Так, на уборку КАД за минувшие сутки вышли 72 единицы различной спецтехники и 104 сотрудника подрядной организации.

«За сутки на обработку КАД израсходовано 617 тонн соли. В целях безопасности и с учетом сложных погодных условий скоростной режим на КАД временно снижен до 70 км/ч. Просим соблюдать требованиями дорожных знаков», — уточнили в пресс-службе.

В Ленинградской области на обработку дорог федерального значения израсходовано 711 тонн соли, 26 тонны песка, 988 тонн пескосоляной смеси. В работах подрядчики задействовали 130 КДМ, восемь автогрейдеров, 32 погрузчика, восемь тракторов, 24 единицы другой техники (всего 218 единиц), а также 459 сотрудников.

О нештатной ситуации на федеральных дорогах в Ленинградской области и на КАД Санкт-Петербурга автомобилисты могут сообщать диспетчерам территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» по телефону (812) 405−08−60.

Читайте также: Утро в Петербурге из-за снегопада началось с десятибалльных пробок

Как сообщало ИА REGNUM, с вечера 29 ноября и весь день 30 ноября в Петербурге и Ленобласти будет идти снег. По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 30 ноября в Петербурге и Ленинградской области продолжится снегопад, местами метель, на востоке местами мокрый снег. Ветер днем будет дуть северный, северо-западный 8−13 м/с, ночью и утром местами порывы 15−17 м/с. В течение суток 1 декабря в регионе ожидается метель, местами порывы северо-западного ветра до 15 м/с. Температура воздуха в течение суток −5…−10 градусов.