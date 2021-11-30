Вашингтон, 30 ноября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Государства имеют право проводить на своих территориях военные учения со своими партнёрами, как посчитают нужным. Об этом на регулярном брифинге заявил пресс-секретарь министерство обороны США Джон Кирби, комментируя планы Белоруссии провести совместные учения с Россией по обеспечению безопасности границ республики.

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«Страны вправе проводить учения со своими партнерами, как сами того хотят. Так что я позволю белорусам самим говорить о том, какие учения они намерены проводить в сотрудничестве с Россией», — отметил представитель американского оборонного ведомства.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон не хотели бы «агрессивных и дестабилизирующих» действий в условиях «напряжённой ситуации» на границе Белоруссии.

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«Мы […] не хотим видеть действия, которые были бы без нужды агрессивными или дестабилизирующими при и без того очень напряжённой ситуации», — пояснил Кирби.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о планах провести совместные с Россией военные учения. По его словам, целью манёвров станет отработка защиты южных границ республики. Белорусская армия запланировала комплекс соответствующих мероприятий на среднесрочную перспективу.

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Хренин заявил также, что в 2022 году Белоруссия и Россия не планируют проводить масштабные учения, такие как «Запад» или «Щит Союза».