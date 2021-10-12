Вильнюс, , 16:45 — REGNUM Военные учения блока НАТО «Железный волк — 2021 II» начинаются в Литве поблизости от границ Белоруссии, сообщает 12 октября пресс-служба литовского военного ведомства.

Американские танки в Литве Sott.net

Основная часть двухнедельных учений должна пройти в районе литовского города Пабраде.

Местных жителей предупреждают об усилении движения военной техники в этих районах страны.

«Учения продлятся около двух недель, в них примут участие 3 тысячи солдат и тысяча единиц военной техники, которые уже находятся на пути в Пабраде. В учениях примут участие военнослужащие из Литвы и других стран НАТО — Бельгии, Чехии, Великобритании, Испании, США, Латвии, Польши, Люксембурга, Норвегии, Нидерландов и Германии, а также солдаты с Украины. Основными операциями, которым будут обучаться солдаты, являются нападение и оборона», — сообщает Sputnik.

По некоторым данным, учения «Железный волк 2021 II» направлены на проверку боеготовности дислоцированной в Йонавском районе боевой группы передовых сил НАТО.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия перебазировала штурмовики Су-25 из Киргизии в Таджикистан на учения