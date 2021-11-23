Минск, , 15:57 — REGNUM Североатлантический альянс свернул канал диалога и приостановил сотрудничество с Белоруссией. Об этом 23 ноября заявил начальник Генерального штаба вооружённых сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Буквально на днях был сделан очередной недружественный шаг со стороны европейских государств. По инициативе НАТО был свернут ещё один канал диалога и приостановлено практическое сотрудничество Североатлантического альянса с Республикой Беларусь», — уточнил Гулевич.

Начальник Генштаба указал на то, что с 2020 года фиксируется постоянное увеличение интенсивности полётов разведывательной и боевой авиации стран-членов НАТО вдоль государственной границы Белоруссии.

«Кроме увеличения интенсивности разведывательной деятельности, существенно повышает уровень опасности необоснованное с военной точки зрения создание крупных группировок войск на территории сопредельных стран», — добавил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о пятикратном росте количество проводимых Североатлантическим альянсом в последние годы военных учений у границ республики. По его словам, за последние годы ротационная группировка НАТО в соседних с Белоруссией странах выросла в 17 раз и возросла до 10 тыс. военнослужащих. Интенсивность наращивания сил Североатлантического альянса и проводимые НАТО у границ Белоруссии учения вызывают обеспокоенность у властей республики.

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